Из точки А к окружности с центром в точке О проведены две касательные, угол между которыми равен α. Найдите ОА, если длина хорды, соединяющей точки касания, равна b
Геометрия
Из точки А к окружности с центром в точке О проведены две касательные, угол между которыми равен α. Найдите ОА, если длина хорды, соединяющей точки касания, равна b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть точки B и C - точки касания тогда BC ⊥ AO H - точка пересечения отрезков BC и AO найдем АН: AH = (b/2)*ctg(α/2) найдем ОН: OH = (b/2)*ctg(90 - α/2) = (b/2)*tg(α/2) найдем АО: AO = AH + OH = (b/2)*(ctg(α/2) + tg(α/2))
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