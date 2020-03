Из точки А к окружности с центром в точке О проведены две касательные, угол между которыми равен α. Найдите ОА, если длина хорды, соединяющей точки касания, равна b

Гость: Гость:

пусть точки B и C - точки касания тогда BC ⊥ AO H - точка пересечения отрезков BC и AO найдем АН: AH = (b/2)*ctg(α/2) найдем ОН: OH = (b/2)*ctg(90 - α/2) = (b/2)*tg(α/2) найдем АО: AO = AH + OH = (b/2)*(ctg(α/2) + tg(α/2))