((7,469-3,069):22+2,8)х=9,6
Математика
((7,469-3,069):22+2,8)х=9,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4,4:22+2,8)х=9,6. (0,2+2,8)х=9,6 3х=9,6 х=3,2
Гость:
((7,469-3,069):22+2,8)х=9,6 (4,4:22+2,8)х=9,6 3х=9,6 х=9,6:3 х=3,2
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