. Длины сторон прямоугольника: 1,2 дм и 25 см. Выразите их в метрах и найдите периметр прямоугольника.

Гость: Гость:

1,2дм=0,12м-нужно поделить на 10 т к в метре 10дм 25см=0,25м-нужно поделить на 100 т к в метре 100 см P=0,12*2+0,25*2=0,24+0*5=0.74м-перимеир прямоугольника