. Длины сторон прямоугольника: 1,2 дм и 25 см. Выразите их в метрах и найдите периметр прямоугольника.
Математика
. Длины сторон прямоугольника: 1,2 дм и 25 см. Выразите их в метрах и найдите периметр прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2 дм = 12см = 0,12 м 25 см = 0,25 м Р = (0,12 + 0,25) х2 = 0,74 метра периметр прямоугольника.
Гость:
1,2дм=0,12м-нужно поделить на 10 т к в метре 10дм 25см=0,25м-нужно поделить на 100 т к в метре 100 см P=0,12*2+0,25*2=0,24+0*5=0.74м-перимеир прямоугольника
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