В арах: 76 гектар(га) ,4 гектар(га) ,4 гектар(га) 25 арах(а) ,4800 квадратных метр(м2).
Алгебра
В арах: 76 гектар(га) ,4 гектар(га) ,4 гектар(га) 25 арах(а) ,4800 квадратных метр(м2).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76га=7600а 4га 25а=425а 4800кв.м.=48а.
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