В первом бассейне было 1600 куб.м воды, а во втором 1215 кв. м воды чтобы вычистить перв??й бассейн ИзгалиевКасымханага него насосом выкачивают 65 куб м воды чтобы заполнить второй бассейн в него насосом вливают 45куб м воды че...

Математика

В первом бассейне было 1600 куб.м воды, а во втором 1215 кв. м воды чтобы вычистить перв??й бассейн ИзгалиевКасымханага него насосом выкачивают 65 куб м воды чтобы заполнить второй бассейн в него насосом вливают 45куб м воды через сколько часов обьем воды в бассейнах будет равным если оба насоса будут работать однавременно

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