В первом бассейне было 1600 куб.м воды, а во втором 1215 кв. м воды чтобы вычистить перв??й бассейн ИзгалиевКасымханага него насосом выкачивают 65 куб м воды чтобы заполнить второй бассейн в него насосом вливают 45куб м воды че...

Математика
В первом бассейне было 1600 куб.м воды, а во втором 1215 кв. м воды чтобы вычистить перв??й бассейн ИзгалиевКасымханага него насосом выкачивают 65 куб м воды чтобы заполнить второй бассейн в него насосом вливают 45куб м воды через сколько часов обьем воды в бассейнах будет равным если оба насоса будут работать однавременно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1600-65х=1215+45х ;110х=385;х=385/110=3,5(ч)
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