В первом и втором букетах 14 роз, во втором и третьем - 19 роз. В каком букете роз боль??е - в первом или третьем и на сколько?
Математика
В первом и втором букетах 14 роз, во втором и третьем - 19 роз. В каком букете роз боль??е - в первом или третьем и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 2 чем 1 букете потому что в первом букете роз 14 а вовтаром букете роз 19 больше!
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