В первом и втором букетах 14 роз, во втором и третьем - 19 роз. В каком букете роз боль??е - в первом или третьем и на сколько?

Математика

В первом и втором букетах 14 роз, во втором и третьем - 19 роз. В каком букете роз боль??е - в первом или третьем и на сколько?

Автор: Гость