В первом ящике k кг яблок а во втором в 2 раза меньше. на сколько больше яблок в перв??м ящике чем во втором?

Математика

В первом ящике k кг яблок а во втором в 2 раза меньше. на сколько больше яблок в перв??м ящике чем во втором?

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