В первом ящике k кг яблок а во втором в 2 раза меньше. на сколько больше яблок в перв??м ящике чем во втором?
Математика
В первом ящике k кг яблок а во втором в 2 раза меньше. на сколько больше яблок в перв??м ящике чем во втором?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
502=25 50-25=25(на 25 кг яблок в 1 ящике больше чем во 2)
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