В первом ящике k кг яблок а во втором в 2 раза меньше. на сколько больше яблок в перв??м ящике чем во втором?

Математика
В первом ящике k кг яблок а во втором в 2 раза меньше. на сколько больше яблок в перв??м ящике чем во втором?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 502=25                                                                                                           50-25=25(на 25 кг яблок в 1 ящике больше чем во 2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одну столовую привезли 5 одинаковых ящиков фруктов в другую 2 таких же ящика в пе??вую столовую привезли на 24 кг фруктов больше чем во второй Ск...
Ответить
Русский язык
Помагите пожалуста номер 117☺☺
Ответить
Математика
Вычисли. Найди ловушку. Исправь "ошибочную" запись.
Ответить
Математика
За 10 минут улитка проползла 0,53 метра. Найдите скорость движения улитки (в м/мин, см/мин)
Ответить
Математика
Прямоугольника длиной4см. и шириной 2см.нужно найти его периметр и площадь.без таб??ицы умножения надо решить
Ответить