В первом контейнере в 5 раз больше моркови, чем во втором. Когда из первого контейн??ра взяли 25 кг моркови, а во второй засыпали ещё 15 кг, то в обоих контейнерах моркови стало поровну. Сколько кг моркови было в двух контейнер...
Математика
В первом контейнере в 5 раз больше моркови, чем во втором. Когда из первого контейн??ра взяли 25 кг моркови, а во второй засыпали ещё 15 кг, то в обоих контейнерах моркови стало поровну. Сколько кг моркови было в двух контейнерах первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x-25=x+15 4x=40 x=10 , значит во втором контейнере 10кг моркови, а в первом 10*5=50кг
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