В первом контейнере в 5 раз больше моркови, чем во втором. Когда из первого контейн??ра взяли 25 кг моркови, а во второй засыпали ещё 15 кг, то в обоих контейнерах моркови стало поровну. Сколько кг моркови было в двух контейнер...

Математика

В первом контейнере в 5 раз больше моркови, чем во втором. Когда из первого контейн??ра взяли 25 кг моркови, а во второй засыпали ещё 15 кг, то в обоих контейнерах моркови стало поровну. Сколько кг моркови было в двух контейнерах первоначально?

Автор: Гость