В первом пакете было 2/5/8 кг муки.Когда из него отсыпали 1/7/8 кг муки,то в нём стало на 1/3/8 кг меньше муки, чем во втором пакете.Сколько кг. муки было в двух пакетах
Математика
В первом пакете было 2/5/8 кг муки.Когда из него отсыпали 1/7/8 кг муки,то в нём стало на 1/3/8 кг меньше муки, чем во втором пакете.Сколько кг. муки было в двух пакетах
Ответ(ы):
Гость:
1)2 5/8-1 7/8=1 13/8-1 7/8=6/8(кг)-когда отсыпали. 2)6/8+1 3/8=1 9/8=(выделяем целую часть)=2 1.8(кг)-было во втором пакете. Ответ:в первом пакете 2 5/8 кг или 2,625 кг;во втором пакете 2 1/8 кг или 2,125 кг.
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