В первом пакете было 2/5/8 кг муки.Когда из него отсыпали 1/7/8 кг муки,то в нём стало на 1/3/8 кг меньше муки, чем во втором пакете.Сколько кг. муки было в двух пакетах

Математика

В первом пакете было 2/5/8 кг муки.Когда из него отсыпали 1/7/8 кг муки,то в нём стало на 1/3/8 кг меньше муки, чем во втором пакете.Сколько кг. муки было в двух пакетах

Автор: Гость