Какие слова помогут объяснить название профессий? На какие вопросы отвечают эти слова? Учитель, строитель, продавец, писатель, спасатель.

Русский язык
Какие слова помогут объяснить название профессий? На какие вопросы отвечают эти слова? Учитель, строитель, продавец, писатель, спасатель.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это существительные,отвечают на вопрос : Кто?Учитель,строитель,продавец,писатель,спасатель. Чтобы объяснить название профессий помогут однокоренные глаголы,которые отвечают на вопрос: Что делает? Учитель-учит,строитель-строит,продавец-продает,писатель-пишет, спасатель-спасает. Мне кажется так..........
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