Какие слова помогут объяснить название профессий? На какие вопросы отвечают эти слова? Учитель, строитель, продавец, писатель, спасатель.

Гость: Гость:

Это существительные,отвечают на вопрос : Кто?Учитель,строитель,продавец,писатель,спасатель. Чтобы объяснить название профессий помогут однокоренные глаголы,которые отвечают на вопрос: Что делает? Учитель-учит,строитель-строит,продавец-продает,писатель-пишет, спасатель-спасает. Мне кажется так..........