В первом ряду кустов смородины в 2,5 раза больше, чем во втором. Если с первого ряда ??ересадить 12 кустов смородины на второй, то количество кустов смородиный в каждом ряду станет одинаковым. Сколько кустов смородиный было во ...
Математика
В первом ряду кустов смородины в 2,5 раза больше, чем во втором. Если с первого ряда ??ересадить 12 кустов смородины на второй, то количество кустов смородиный в каждом ряду станет одинаковым. Сколько кустов смородиный было во втором ряду первоначально?
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