В первый час автобус проехал 40% всего пути , во второй час 1\4 пути, а в третий отстал??ные 70 км . Какое расстояние проехал автобус за эти 3 часа ? Помогите пожалуйста
Математика
В первый час автобус проехал 40% всего пути , во второй час 1\4 пути, а в третий отстал??ные 70 км . Какое расстояние проехал автобус за эти 3 часа ? Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-(0,4х+1/4х)=70 х- 13/20х=70 7/20х=70 х=70:7/20=70·20/7=200 ответ: 200км.
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