В первый час автобус проехал 40% всего пути , во второй час 1\4 пути, а в третий отстал??ные 70 км . Какое расстояние проехал автобус за эти 3 часа ? Помогите пожалуйста

Математика

В первый час автобус проехал 40% всего пути , во второй час 1\4 пути, а в третий отстал??ные 70 км . Какое расстояние проехал автобус за эти 3 часа ? Помогите пожалуйста

Автор: Гость