В первый день на станцию прибыло 7 вагонов с углём, а во второй - 9 таких же вагонов. ??сего за 2 дня привезли 320 т угля. Сколько тонн угля привезли во второй день?

Математика
В первый день на станцию прибыло 7 вагонов с углём, а во второй - 9 таких же вагонов. ??сего за 2 дня привезли 320 т угля. Сколько тонн угля привезли во второй день?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 9+7=16 2) 320:16=20 Ответ: 20 тонн угля привезли во второй день. не знаю правильно или не правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Придумайте 5 слов, которые могут быть крошечными:) Можно и на русском
Ответить
Литература
Как правильно составить план на сказку братец лис и братец кролик
Ответить
Биология
Какого цвета тиранозавр рекс
Ответить
Русский язык
Объясните что значит ''в косв. п.'' ПЛИЗЗЗЗ
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста новая тема недопонял номер 851
Ответить