В первый день на станцию прибыло 7 вагонов с углём, а во второй - 9 таких же вагонов. ??сего за 2 дня привезли 320 т угля. Сколько тонн угля привезли во второй день?

Математика

В первый день на станцию прибыло 7 вагонов с углём, а во второй - 9 таких же вагонов. ??сего за 2 дня привезли 320 т угля. Сколько тонн угля привезли во второй день?

Автор: Гость