В первый день на станцию прибыло 7 вагонов с углём, а во второй - 9 таких же вагонов. ??сего за 2 дня привезли 320 т угля. Сколько тонн угля привезли во второй день?
Математика
В первый день на станцию прибыло 7 вагонов с углём, а во второй - 9 таких же вагонов. ??сего за 2 дня привезли 320 т угля. Сколько тонн угля привезли во второй день?
Ответ(ы):
Гость:
1) 9+7=16 2) 320:16=20 Ответ: 20 тонн угля привезли во второй день. не знаю правильно или не правильно
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