В первый день туристы прошли половину намеченного пути,во второй день-75% того,что ?? первый,а в третий -последние 7км. какой путь преодолели туристы за три дня?

Математика

В первый день туристы прошли половину намеченного пути,во второй день-75% того,что ?? первый,а в третий -последние 7км. какой путь преодолели туристы за три дня?

Автор: Гость