В первый день туристы прошли половину намеченного пути,во второй день-75% того,что ?? первый,а в третий -последние 7км. какой путь преодолели туристы за три дня?

Математика
В первый день туристы прошли половину намеченного пути,во второй день-75% того,что ?? первый,а в третий -последние 7км. какой путь преодолели туристы за три дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
75*7=525 вес путь прошло туристы
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