В первый день в магазине продали 1/3 овощей,а во второй день-2/9. После этого в магази??е осталось 5целых3/5 т овощей.Сколько тонн овощей было в магазине первоначально
Математика
В первый день в магазине продали 1/3 овощей,а во второй день-2/9. После этого в магази??е осталось 5целых3/5 т овощей.Сколько тонн овощей было в магазине первоначально
Ответ(ы):
Гость:
Решение.Обозначим за х кг вес имевшихся в магазине овощей. Тогда в первый день магазин продал 0,4х кг, а за второй день — 0,8(0,4х) кг. Зная, что в третий день было продано 28 кг овощей, составляем уравнение:0,4х+0,8(0,4х) + 28 = х,0,28х = 28 ,
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