В первый день всадник ехал 168км а во второй 48км . в первый день ехал на 10часов больш?? чем во второй сколько часов был всадник впути, если он все время ехал с одинаковой скоростью. в пять действий

Математика
В первый день всадник ехал 168км а во второй 48км . в первый день ехал на 10часов больш?? чем во второй сколько часов был всадник впути, если он все время ехал с одинаковой скоростью. в пять действий
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)168-48=120(км)-больше проехал в 1 день или проехал за 10 часов 2)120:10=12км час -ехал всадник 3)168:12=14(час)-был в пути в первый день 4)48:12=4(час)-был в пути во второй день 5)14+4=18(час)=был всего Ответ:18 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
5x=1 решите плиз с проверкой))))
Ответить
Другие предметы
Проект народные промыслы нашей страны
Ответить
Қазақ тiлi
Мөлшер үстеуі бар мақал мəтел
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему как я был в зоопарке
Ответить
Английский язык
Choose the necessary words to make up a dialogue
Ответить