В первый день всадник ехал 168км а во второй 48км . в первый день ехал на 10часов больш?? чем во второй сколько часов был всадник впути, если он все время ехал с одинаковой скоростью. в пять действий

Математика

В первый день всадник ехал 168км а во второй 48км . в первый день ехал на 10часов больш?? чем во второй сколько часов был всадник впути, если он все время ехал с одинаковой скоростью. в пять действий

Автор: Гость