В первый день всадник ехал 168км а во второй 48км . в первый день ехал на 10часов больш?? чем во второй сколько часов был всадник впути, если он все время ехал с одинаковой скоростью. в пять действий
Математика
В первый день всадник ехал 168км а во второй 48км . в первый день ехал на 10часов больш?? чем во второй сколько часов был всадник впути, если он все время ехал с одинаковой скоростью. в пять действий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)168-48=120(км)-больше проехал в 1 день или проехал за 10 часов 2)120:10=12км час -ехал всадник 3)168:12=14(час)-был в пути в первый день 4)48:12=4(час)-был в пути во второй день 5)14+4=18(час)=был всего Ответ:18 часов
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