В первый день засняли 7/15 всего поля,во второй день на 1/12 поля меньше,чем первый.Какую часть поля засняли за эти два дня
Математика
В первый день засняли 7/15 всего поля,во второй день на 1/12 поля меньше,чем первый.Какую часть поля засняли за эти два дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/15-1/12- находим 2 день приводим к общему знаменателю(=60), умножив 7/15 на 4, а 1/12 на 5 получаем: (28-5)/60=23/60 23/60+28/60=51/60=0,85
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