В первый день засняли 7/15 всего поля,во второй день на 1/12 поля меньше,чем первый.Какую часть поля засняли за эти два дня

Математика

В первый день засняли 7/15 всего поля,во второй день на 1/12 поля меньше,чем первый.Какую часть поля засняли за эти два дня

Автор: Гость