В плацкартном вагоне на 18 больше чем в купейном.Всего в двух вагонах 90 мест. Сколько пассажирских мест в плпцкарте? и сколько в купейном?

Математика

В плацкартном вагоне на 18 больше чем в купейном.Всего в двух вагонах 90 мест. Сколько пассажирских мест в плпцкарте? и сколько в купейном?

Автор: Гость