В плацкартном вагоне на 18 больше чем в купейном.Всего в двух вагонах 90 мест. Сколько пассажирских мест в плпцкарте? и сколько в купейном?

Математика
В плацкартном вагоне на 18 больше чем в купейном.Всего в двух вагонах 90 мест. Сколько пассажирских мест в плпцкарте? и сколько в купейном?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+ 18 - плацкарт, х - купе,  18+х + х= 90 18 + 2х = 90 90-18= 72 2х=72 72/2= 36  х=36 Ответ: 36 - в купе, 54 - плацкарт
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