В подмосковной деревне Зенит познакомился с коровой Дарья в первый день знакомст??а корова дала 12 литров молока а во второй 9 литров это молоко разлили в трехлитровые банки сколько банок напомнили молоком Найдите решение двумя...

Математика

В подмосковной деревне Зенит познакомился с коровой Дарья в первый день знакомст??а корова дала 12 литров молока а во второй 9 литров это молоко разлили в трехлитровые банки сколько банок напомнили молоком Найдите решение двумя пособами

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