В подмосковной деревне Зенит познакомился с коровой Дарья в первый день знакомст??а корова дала 12 литров молока а во второй 9 литров это молоко разлили в трехлитровые банки сколько банок напомнили молоком Найдите решение двумя...

Математика
В подмосковной деревне Зенит познакомился с коровой Дарья в первый день знакомст??а корова дала 12 литров молока а во второй 9 литров это молоко разлили в трехлитровые банки сколько банок напомнили молоком Найдите решение двумя пособами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+9=21л - молока за два дня21:3=7банок получилось 12:3+9:3=7банок

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