В предложении - Да что же там говорить. ЕСТЬ местоимение? если да то какое и как оно подчеркивается
Русский язык
В предложении - Да что же там говорить. ЕСТЬ местоимение? если да то какое и как оно подчеркивается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, есть. Это указательное местоимение "там". В данном случае, я думаю, что оно подчеркивается пунктиром с точкой (т.е. как обстоятельство).
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