В предложении" Я хочу нарисовать её акварельными красками","её" это существительное? Помогите пожалуйста, очень срочно!!!

Русский язык

В предложении" Я хочу нарисовать её акварельными красками","её" это существительное? Помогите пожалуйста, очень срочно!!!

Автор: Гость