В предложении" Я хочу нарисовать её акварельными красками","её" это существительное? Помогите пожалуйста, очень срочно!!!
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В предложении" Я хочу нарисовать её акварельными красками","её" это существительное? Помогите пожалуйста, очень срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Её - это местоимение
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