В предложении Мой друг носит кожаный портфель. Подчеркните все члены предложения. Помогите пожалуйста!!!
Русский язык
В предложении Мой друг носит кожаный портфель. Подчеркните все члены предложения. Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
Мой-определение волнистой линией ,друг-подлежащее одной чертой,носит-сказуемое двумя чертами,кожаный-определение волнистой линий,портфель-что?дополнение пунктиром.Надеюсь,что я вам помогла
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