В предложении Мой друг носит кожаный портфель. Подчеркните все члены предложения. Помогите пожалуйста!!!

Русский язык

В предложении Мой друг носит кожаный портфель. Подчеркните все члены предложения. Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость