Мне нужно написать отзыв на сказ Бажова Медной горы хозяйка

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Сказ Бажова «Медной горы Хозяйка» интересен тем, что в нем с обычным человеком происходят необыкновенные события. Бажов не зря создал прототип самой богатой женщины Земли. Хозяйка Медной Горы – жестокая и бессердечная, но справедливая властительница гор. Она не любит жадных, ей безразличны страдания, но она благоволит к тем, кто талантлив и готов жертвовать личными удобствами ради блага других людей. В общем, Бажов в некотором роде представил под личиной мудрой воительницы нравов революционера, большевика, ведь все его сказки были пронизаны духом революции, освобождения зависимости от крепостного права.