Написать названия литературных произведений и кинофильмов о маленьких человечках.

Литература
Написать названия литературных произведений и кинофильмов о маленьких человечках.
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Гость:
Артур и минипуты, Оловянный солдатик, белоснежка и семь гномов, Щелкунчик и мышиный король
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