1. Как долго стучал по дереву дятел? (Раннее утро, поздний вечер.) 1. Откуда и куда летела пчёлка? (Пчелиный улей, душистый клевер.) 3. Где и куда плыл корабль? (Синее море, скалистый остров, далёкий горизонт.) 4. Чему радовал...

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1. Как долго стучал по дереву дятел? (Раннее утро, поздний вечер.) 1. Откуда и куда летела пчёлка? (Пчелиный улей, душистый клевер.) 3. Где и куда плыл корабль? (Синее море, скалистый остров, далёкий горизонт.) 4. Чему радовались дети? (Ясное утро,зимнее солнце, пушистый снег.)В скобках употреблять словосочетания в нужном падеже. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!

Автор: Гость