1. Как долго стучал по дереву дятел? (Раннее утро, поздний вечер.) 1. Откуда и куда летела пчёлка? (Пчелиный улей, душистый клевер.) 3. Где и куда плыл корабль? (Синее море, скалистый остров, далёкий горизонт.) 4. Чему радовал...
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1. Как долго стучал по дереву дятел? (Раннее утро, поздний вечер.) 1. Откуда и куда летела пчёлка? (Пчелиный улей, душистый клевер.) 3. Где и куда плыл корабль? (Синее море, скалистый остров, далёкий горизонт.) 4. Чему радовались дети? (Ясное утро,зимнее солнце, пушистый снег.)В скобках употреблять словосочетания в нужном падеже. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!
Ответ(ы):
Гость:
1. С раннего утра до позднего вечера.2.Из пчелиного улья к душистому клеверу.3.... 4.Ясному утру, зимнему солнцу, пушистому снегу. Четвёртое незнаю.
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