Составить предложение со словом КЮЙ

Қазақ тiлi
Составить предложение со словом КЮЙ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В подарочный аудиосборник вошли проверенные временем кюи С. Курмангазы и  К. Таттимбета.
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