Морфологический разбор слова пиранья,скумбрия
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Морфологический разбор слова пиранья,скумбрия
Ответ(ы):
Гость:
Пиранья(кто?)н.ф. пиранья,сущ.,И.п,ж.р.,ед.ч скумбрия(кто?)н.ф. скумбрия сущ.,И.п,ж.р,ед.ч
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