Придумайте слова с корнем лаг лож-5 слов и с корнем раст рос-5слов

Русский язык
Придумайте слова с корнем лаг лож-5 слов и с корнем раст рос-5слов
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Гость:
ПриЛОЖить-приЛАГать, выРОСли-выРАСти..
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