Морфологический разбор к слову ' работу'

Гость: Гость:

1)Работу-существ,обозн. предмет 2)Н.ф-Работа 3)Нариц,неодуш,женск.род,1 склонение 4)Единств.число, падеж зависит от контекста,так сказать не могу,или Род.пад или Вин. пад 5)Синтаксическая роль тоже от контекста зависит.Может быть подлежащим или дополнением Удачи!