Пожалуйста помогите!!! В результате ошибки,при комплектовании составов пассажир??ких поездов один состав оказался в полтора раза длиннее другого. Чтобы уравнять число вагонов в обоих поехдах, от первого состава отцепили 4 ваго...

Математика
Пожалуйста помогите!!! В результате ошибки,при комплектовании составов пассажир??ких поездов один состав оказался в полтора раза длиннее другого. Чтобы уравнять число вагонов в обоих поехдах, от первого состава отцепили 4 вагона и прицепили их ко второму составу. Сколько вагонов было в каждом составе первоночально?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть в первом составе было х вагонов, тогда во втором 1,5х. От второго состава отцепили 4 вагона 1,5х-4 и прицепили к первому х+4. Составим уравнение:1,5х-4=х+40,5х=8х=16Ответ: в первом составе было 16 вагонов, а во втором 24.

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