Пожалуйста помогите!!! В результате ошибки,при комплектовании составов пассажир??ких поездов один состав оказался в полтора раза длиннее другого. Чтобы уравнять число вагонов в обоих поехдах, от первого состава отцепили 4 ваго...

Математика

Пожалуйста помогите!!! В результате ошибки,при комплектовании составов пассажир??ких поездов один состав оказался в полтора раза длиннее другого. Чтобы уравнять число вагонов в обоих поехдах, от первого состава отцепили 4 вагона и прицепили их ко второму составу. Сколько вагонов было в каждом составе первоночально?

Автор: Гость