Один тракторист может вспахать поле за 18 часов, другой за 12 часов. какую часть поля они вспашут вместе, если первый будет работать 5 часов а второй 7 часов? даю 40 баллов, за лучший 60 плииииз помогиииите))

Математика

Один тракторист может вспахать поле за 18 часов, другой за 12 часов. какую часть поля они вспашут вместе, если первый будет работать 5 часов а второй 7 часов? даю 40 баллов, за лучший 60 плииииз помогиииите))

Автор: Гость