Один тракторист может вспахать поле за 18 часов, другой за 12 часов. какую часть поля они вспашут вместе, если первый будет работать 5 часов а второй 7 часов? даю 40 баллов, за лучший 60 плииииз помогиииите))
Математика
Один тракторист может вспахать поле за 18 часов, другой за 12 часов. какую часть поля они вспашут вместе, если первый будет работать 5 часов а второй 7 часов? даю 40 баллов, за лучший 60 плииииз помогиииите))
Ответ(ы):
Гость:
Поле 100% 100:18=5,555 первый тракторист за один час 100:12=8,333 второй за один час 5,555*5=27,775 1 тракторист за 5 ч. 8,333*7=58,331 2 тракторист за 7 ч. 58,331+27,775=86,106% Ответ: 86,106% поля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В школьную библеотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по географии ?? пачках, по 10 книг в каждой.Сколько всего пачек учебников при...
Математика
Пожалуйста помогите!!! В результате ошибки,при комплектовании составов пассажир??ких поездов один состав оказался в полтора раза длиннее другого....
Русский язык