Реши уравнение и сделай проверку 12x-x -55=0

Математика
Реши уравнение и сделай проверку 12x-x -55=0
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Гость:
11х=55 х=5 12*5-5-55=0
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