Укажите глагол 2 спряжения ( в скобках выделенные слова)..... . а)( потерпела )неудачу b)(бросаем) вызов с)( приследует) цель d)(даёт ) интервью

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Укажите глагол 2 спряжения ( в скобках выделенные слова)..... . а)( потерпела )неудачу b)(бросаем) вызов с)( приследует) цель d)(даёт ) интервью

Автор: Гость