В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумеро??аны все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными сочинительной связь...
Русский язык
В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумеро??аны все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. Когда заканчивалось её дежурство, (1) усаживалась теперь тётя Груня на табурет возле Алексея, (2) смачивала уголком полотенца ссохшиеся, (3) запёкшиеся его губы, (4) и обтирала лицо, (5) и подносила водички, (6) и всё время гладила она его холодную, (7) неживую руку и приговаривала, (8) приговаривала, (9) не жалея слов, (10) мягких, (11) как хорошая повязка.
Ответ(ы):
Гость:
4, 5 , 6. - Запятые, связанные сочинительной связью.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Один шёл со скоростью 85 км/ч, другой - со ...
Математика
Из 1 т. молока получается 83 кг. сыра или 45 кг. масла.На сколько кг. больше сыра,чем ма??ла,получитсяиз 20 т. молока?
Математика