В при­ведённых ниже пред­ло­же­ни­ях из про­чи­тан­но­го тек­ста про­ну­ме­ро­??а­ны все за­пя­тые. Вы­пи­ши­те цифру, обо­зна­ча­ю­щую за­пя­тую между ча­стя­ми слож­но­го пред­ло­же­ния, свя­зан­ны­ми со­чи­ни­тель­ной свя­зь...

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В при­ведённых ниже пред­ло­же­ни­ях из про­чи­тан­но­го тек­ста про­ну­ме­ро­??а­ны все за­пя­тые. Вы­пи­ши­те цифру, обо­зна­ча­ю­щую за­пя­тую между ча­стя­ми слож­но­го пред­ло­же­ния, свя­зан­ны­ми со­чи­ни­тель­ной свя­зью. Когда за­кан­чи­ва­лось её де­жур­ство, (1) уса­жи­ва­лась те­перь тётя Груня на та­бу­рет возле Алек­сея, (2) сма­чи­ва­ла угол­ком по­ло­тен­ца ссох­ши­е­ся, (3) запёкши­е­ся его губы, (4) и об­ти­ра­ла лицо, (5) и под­но­си­ла во­дич­ки, (6) и всё время гла­ди­ла она его хо­лод­ную, (7) не­жи­вую руку и при­го­ва­ри­ва­ла, (8) при­го­ва­ри­ва­ла, (9) не жалея слов, (10) мяг­ких, (11) как хо­ро­шая по­вяз­ка.

Автор: Гость