В прямоугольнике длина больше ширины на 7 см, а площать 133 см^2 Помогите решить ура??нение, пожалуйста)
Алгебра
В прямоугольнике длина больше ширины на 7 см, а площать 133 см^2 Помогите решить ура??нение, пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X cм - ширина (х+7) см - длина S=x·(x+7) x·(x+7)=133 x²+7x-133=0 D=49-4·(-133)=49+532=581 x=(-7+√581)/2
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