В прямоугольнике длина больше ширины на 7 см, а площать 133 см^2 Помогите решить ура??нение, пожалуйста)

Алгебра

В прямоугольнике длина больше ширины на 7 см, а площать 133 см^2 Помогите решить ура??нение, пожалуйста)

Автор: Гость