Главная мысль стихотворения Есенина "Черёмуха" Пж помогите дам 2о баллов

Литература
Главная мысль стихотворения Есенина "Черёмуха" Пж помогите дам 2о баллов
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Автор: Гость
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Гость:
Мысль: черёмух душистая , И вкрадчиво под кручею Ей песенки поет. (описывается черёмуха) 
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