Главная мысль стихотворения Есенина "Черёмуха" Пж помогите дам 2о баллов
Литература
Главная мысль стихотворения Есенина "Черёмуха" Пж помогите дам 2о баллов
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Мысль: черёмух душистая , И вкрадчиво под кручею Ей песенки поет. (описывается черёмуха)
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