В каком предложении нужно поставить 1 запятую. 1. Лебедь рвётся в облака Рак пятит??я назад а Щука тянет в воду. 2.Не гонялся бы ты поп за дешевизной. 3.А Балда над морем опять шумит да чертям верёвкой грозит. 4.Как наешься...

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В каком предложении нужно поставить 1 запятую. 1. Лебедь рвётся в облака Рак пятит??я назад а Щука тянет в воду. 2.Не гонялся бы ты поп за дешевизной. 3.А Балда над морем опять шумит да чертям верёвкой грозит. 4.Как наешься ты своей полбы собери-ка с чертей оброк мне полный

Автор: Гость