Поооооооооооомогите плищщщщщщ
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Поооооооооооомогите плищщщщщщ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды ночью Лунный дремал на поляне . А в это время зелёный лесной Паучок взял ножницу и тихонько отрезал от его платья кусочек. Потом Паучок распустил этот кусочек лунны платья и из драгоценный лунный пряжок соткал маленький светящийся плащ.Утром Паучок подарил плащ своему другу Светлячку.
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