Поооооооооооомогите плищщщщщщ

Русский язык
Поооооооооооомогите плищщщщщщ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды ночью Лунный дремал на поляне . А в это время зелёный лесной Паучок взял ножницу и тихонько отрезал от его платья кусочек. Потом Паучок распустил этот кусочек лунны платья и из драгоценный лунный пряжок соткал маленький светящийся плащ.Утром Паучок подарил плащ своему другу Светлячку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Спростить вираз -9х-2х+4
Ответить
Математика
Одна бригада рабочих может заасфальтировать 18км дороги за 30 дней,а другая в 2 раза больше времени. за сколько дней смогут заасфальтировать эту до...
Ответить
Русский язык
Сжатое изложение по тектсу Перо и чернильница. плиззззззз
Ответить
Математика
Фурнитура корабли корабли 18 20 литров бочонок с пресной водой до берега где можно пополнить запасы воды пройти еще 7 суток из клипа состоит из 23 ...
Ответить
Алгебра
0,3 - 3/20 3/20 - это дробь ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО С ОБЪЯСНЕНИЯМИ И ПОЯСНЕНИЯМИ, ДАМ +10 БАЛЛОВ
Ответить