Поооооооооооомогите плищщщщщщ

Гость: Гость:

Однажды ночью Лунный дремал на поляне . А в это время зелёный лесной Паучок взял ножницу и тихонько отрезал от его платья кусочек. Потом Паучок распустил этот кусочек лунны платья и из драгоценный лунный пряжок соткал маленький светящийся плащ.Утром Паучок подарил плащ своему другу Светлячку.