Фурнитура корабли корабли 18 20 литров бочонок с пресной водой до берега где можно пополнить запасы воды пройти еще 7 суток из клипа состоит из 23 человек один человек выпивает в день 25 литров 20 50 20 литров воды Хватит ли ко...
Математика
Фурнитура корабли корабли 18 20 литров бочонок с пресной водой до берега где можно пополнить запасы воды пройти еще 7 суток из клипа состоит из 23 человек один человек выпивает в день 25 литров 20 50 20 литров воды Хватит ли командир запасов пресной воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(23 х 2)х 9=414 л 18 х 25=450 л 450-414=останется ещё 36 литров воды.
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