Фурнитура корабли корабли 18 20 литров бочонок с пресной водой до берега где можно пополнить запасы воды пройти еще 7 суток из клипа состоит из 23 человек один человек выпивает в день 25 литров 20 50 20 литров воды Хватит ли ко...

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Фурнитура корабли корабли 18 20 литров бочонок с пресной водой до берега где можно пополнить запасы воды пройти еще 7 суток из клипа состоит из 23 человек один человек выпивает в день 25 литров 20 50 20 литров воды Хватит ли командир запасов пресной воды

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