Определите напряжение на концах никелинового проводника длиной 10м и площадью поперечного сечения 1мм2 если сила тока в нем 0.1А
Физика
Определите напряжение на концах никелинового проводника длиной 10м и площадью поперечного сечения 1мм2 если сила тока в нем 0.1А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала найдём удельное сопротивление проволоки. R=(p*l):S где p (ро)= 0.42 Ом*мм2:м для никелина l=10 м S= 1 мм2 Отсюда находим R. R= (0.42*10):1=4.2 Ом По закону Ома, найдём напряжение U на концах проводника. J=U/R Вот так должно быть: U=JR=0.1*4.2=0.42 В
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