0,3 - 3/20 3/20 - это дробь ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО С ОБЪЯСНЕНИЯМИ И ПОЯСНЕНИЯМИ, ДАМ +10 БАЛЛОВ

Алгебра
0,3 - 3/20 3/20 - это дробь ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО С ОБЪЯСНЕНИЯМИ И ПОЯСНЕНИЯМИ, ДАМ +10 БАЛЛОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри, 0,3 читается как ноль целых три десятых, следовательно запишем её как дробь: 3/10, далее находим общий множитель ×=3/20 Делаем вычисление, получаем ответ. Изи.
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