Сжатое изложение по тектсу Перо и чернильница. плиззззззз

Гость: Гость:

Удивлялся Серёжа, откуда дедушка сказки берёт! Дед отшучивался: -Из чернильницы, мой дружок, из чернильницы. Поступил Серёжа в школу, стал прилежно изучать правописание в надежде освоить науку словотворчества... Но сочинить сказку мальчику не удавалось.. . Опечалившись, Серёжа рассказал дедушке о своих неудачах. Дед успокоил внука, заверив, что, присматриваясь к жизни, к людям, накапливая личный жизненный опыт, Серёжа "достанет нужные слова из чернильницы