Сжатое изложение по тектсу Перо и чернильница. плиззззззз
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Сжатое изложение по тектсу Перо и чернильница. плиззззззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удивлялся Серёжа, откуда дедушка сказки берёт! Дед отшучивался: -Из чернильницы, мой дружок, из чернильницы. Поступил Серёжа в школу, стал прилежно изучать правописание в надежде освоить науку словотворчества... Но сочинить сказку мальчику не удавалось.. . Опечалившись, Серёжа рассказал дедушке о своих неудачах. Дед успокоил внука, заверив, что, присматриваясь к жизни, к людям, накапливая личный жизненный опыт, Серёжа "достанет нужные слова из чернильницы
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