Спростить вираз -9х-2х+4
Математика
Спростить вираз -9х-2х+4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-9х-2х+4 = 4 - 11х .................
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