Одна бригада рабочих может заасфальтировать 18км дороги за 30 дней,а другая в 2 раза больше времени. за сколько дней смогут заасфальтировать эту дорогу обе бригады,работая вместе
Математика
Одна бригада рабочих может заасфальтировать 18км дороги за 30 дней,а другая в 2 раза больше времени. за сколько дней смогут заасфальтировать эту дорогу обе бригады,работая вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*2=60 (д) асфальтирует дорогу 2 бригада 18÷30=0.6(км) асфальтирует 1 бригада в день 18÷60=0.3(км) асфальтирует 2 бригада за день 0.6+0.3=0.9(км) асфальтируют обе бригады за день 18:0.9=20(дн) ответ: за 20 дней заасфальтируют эту дорогу обе бригады
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