Одна бригада рабочих может заасфальтировать 18км дороги за 30 дней,а другая в 2 раза больше времени. за сколько дней смогут заасфальтировать эту дорогу обе бригады,работая вместе

Математика

Одна бригада рабочих может заасфальтировать 18км дороги за 30 дней,а другая в 2 раза больше времени. за сколько дней смогут заасфальтировать эту дорогу обе бригады,работая вместе

Автор: Гость