Описание одуванчика его размер формы листьев цвета и формы цветка

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Многочисленные виды одуванчика, а их более 1000, широко распространены в холодных, умеренных и субтропических зонах обоих полушарий, но особенно многочисленны в горных районах Евразии. В 1964 году, когда вышел предпоследний том Флоры СССР на его территории насчитывалось 203 вида одуванчиков, а в 1973 году в дополнении к Флоре появилось еще 27 видов. В основном, они мало отличаются друг от друга. Различия мелкие и сводятся к форме корня, и, особенно, строению плодиков. У наших "обычных" одуванчиков, длинный круглый зелёный ствол, выделяющий белое горькое "молочко". Сверху располагается большой цветок покрытый очень мелкими похожими на мягкие иголочки листья. Сам цветок имеет круглую форму. В начале лета, когда одуванчики начинают расти, на них появляется пух с семечком в низу, и когда мы или ветер на него дунем и его семена разлетаться кто куда и засеят новые одуванчики!