Длина прямоугольника 12 м ширина составляет одну четвёртую часть длинные найти пе??иметр прямоугольника и вычислить его

Математика

Длина прямоугольника 12 м ширина составляет одну четвёртую часть длинные найти пе??иметр прямоугольника и вычислить его

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