Длина прямоугольника 12 м ширина составляет одну четвёртую часть длинные найти пе??иметр прямоугольника и вычислить его

Математика
Длина прямоугольника 12 м ширина составляет одну четвёртую часть длинные найти пе??иметр прямоугольника и вычислить его
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=12см. в=12:4=3см. Р=(а+в)*2=(12+3)*2=30см S=a*b=12*3=36cм. Ответ: Периметр=30см., площадь=36см
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