Запишите с помощью уравнения следующие предложения: 1) сумма двух последовательных натуральных чисел равна 193. 2) сумма трех последовательных натуральных чисел равна 54. 3) произведение двух последовательных нечетных чисел ...
Математика
Запишите с помощью уравнения следующие предложения: 1) сумма двух последовательных натуральных чисел равна 193. 2) сумма трех последовательных натуральных чисел равна 54. 3) произведение двух последовательных нечетных чисел равно 255. 4) произведение трех последовательных четных чисел равно 480.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) а+(а+1)=193 2) а+(а+1)+(а+1)=54 3) (2а-3) +(2а-1) =25 4) 2а *(2а+2)*(2а+4) =480
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
В какой части Руси была расположена Новгородская земля? Какие крупные города находились на её территории? Покаким рекам проходили торговые пути из ...