Запишите с помощью уравнения следующие предложения: 1) сумма двух последовательных натуральных чисел равна 193. 2) сумма трех последовательных натуральных чисел равна 54. 3) произведение двух последовательных нечетных чисел ...

Математика
Запишите с помощью уравнения следующие предложения: 1) сумма двух последовательных натуральных чисел равна 193. 2) сумма трех последовательных натуральных чисел равна 54. 3) произведение двух последовательных нечетных чисел равно 255. 4) произведение трех последовательных четных чисел равно 480.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)   а+(а+1)=193 2)   а+(а+1)+(а+1)=54 3)   (2а-3) +(2а-1) =25 4)   2а *(2а+2)*(2а+4) =480
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