В прямоугольной трапеции большее основание равно 24 см, радиус вписанной окружнос??и равен 6 см. Найдите площадь трапеции
Геометрия
В прямоугольной трапеции большее основание равно 24 см, радиус вписанной окружнос??и равен 6 см. Найдите площадь трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для описанного 4-угольника известно: суммы длин противоположных сторон равны))) если провести высоту трапеции (вторую высоту), то из прямоугольного треугольника получим второе уравнение для сторон трапеции, из которого и можно найти меньшее основание
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