Помогите решить 9,10, 15,16, 18. Пожалуйста
Геометрия
Помогите решить 9,10, 15,16, 18. Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, решил. В последних задачах я правильно все выразил, там можно и по другому записать, но по идее мой вариант равносилен правильному.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Русский язык
ПОМОГИТЕ, ПРОШУУУУУУУУУУУУУУ Повертишь круг, заговорит далёкий друг. Одной рук??й всех встречает, другой провожает. Десять мальчиков живут в ...
Французский язык