Помогите решить 9,10, 15,16, 18. Пожалуйста

Геометрия
Помогите решить 9,10, 15,16, 18. Пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, решил. В последних задачах я правильно все выразил, там можно и по другому записать, но по идее мой вариант равносилен правильному.
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