ПОМОГИТЕ, ПРОШУУУУУУУУУУУУУУ Повертишь круг, заговорит далёкий друг. Одной рук??й всех встречает, другой провожает. Десять мальчиков живут в зелёном чуланчике. Рукавом махнул, дерева погнул. Сам худ, голова с пуд. Иду в в...
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ПОМОГИТЕ, ПРОШУУУУУУУУУУУУУУ Повертишь круг, заговорит далёкий друг. Одной рук??й всех встречает, другой провожает. Десять мальчиков живут в зелёном чуланчике. Рукавом махнул, дерева погнул. Сам худ, голова с пуд. Иду в воду красен, выйду черен. С подругами и сестрами она приходит к нам, рассказы, вести новые приносит по утрам . Сама пестрая. ест зеленое, дает белое. Маленький мальчишка в сером армячишке по дворам шныряет, крохи собирает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. Горох 8. Корова 9. Мышонок 1. Телефон 2. Дверь 4. Ветер 5. Молоток 6. Железо 7. Газета
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